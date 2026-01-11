Bitke za ledeni otok
Danska između Grenlanda i Trumpa: brane teritorij koji želi otići
Danska se suočava s paradoksom: brani Grenland od američkih pretenzija, iako Grenlanđani sve otvorenije teže neovisnosti. Trumpove prijetnje dodatno su internacionalizirale problem i potaknule europsku solidarnost, ali i ogolile činjenicu da Kopenhagen troši politički i financijski kapital na teritorij koji bi mogao otići. Grenland je strateški ključan za SAD i NATO, ali financijski teret za Dansku je velik, a politička lojalnost Grenlanđana sve slabija. Ulog je danska geopolitička važnost – i kredibilitet međunarodnog poretka. Index