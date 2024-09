Tko kaže da se ne možemo zabaviti dok tonemo?

Čak sedamnaest minuta trajao je aplauz kojim je publika na 81. Venecijanskom filmskom festivalu pokazala oduševljenje novim dugometražnim ostvarenjem slavnog španjolskog filmaša, a njegov najnoviji filmski naslov “The Room Next Door” prvi je redateljev dugometražni film na engleskom jeziku. U središte svog novog dramskog filma postavio je, piše Vanity Fair, bivšu ratnu reporterku Marthu (Swinton), koja pati od raka vrata maternice. Kako eksperimentalna terapija nije dala rezultate, Martha odlučuje skončati pod svojim uvjetima. Ne želeći posljednje dane provesti sama, ponovno se povezuje sa starom prijateljicom, spisateljicom Ingrid (Moore) te ju moli da joj pravi društvo do trenutka ‘odlaska‘. Jutarnji