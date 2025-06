Zombiji, nadnaravni događaji i morske zvijeri ponovno u trendu

Ne samo izbijanje pandemije koronavirusne bolesti 2020., nego i promjene u odnosima kinotržišta dviju najmoćnijih država svijeta, doveli su do toga da je 2025. potvrdila da ubuduće najgledaniji filmovi u svjetskim kinima neće nužno biti oni holivudski. To je ove godine uvjerljivo nastavak kineskoga dugometražnog animiranog filma ‘Ne Zha‘, iza kojega će daleko ostati američki igrano-animirani spektakli ‘Minecraft’, ‘Lilo & Stitch’ i ‘Kako izdresirati zmaja’. Kineska kinematografija igra na prokušanu kartu, a to je realizacija nastavaka rado gledanih ostvarenja koja godinama stječu i novu popularnost i nove gledatelje. Reklo bi se – stari holivudski recept. U isto vrijeme američka tvornica snova radi isto: snima nove nastavke dugogodišnjih serijala, kao i prepravke ranijih kinohitova. Boško Picula za tportal.