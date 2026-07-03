USE, na se i poda se

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Guardian: Trump je prisvojio 250. obljetnicu SAD-a i pretvorio je u teatar apsurda
Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu neovisnosti, no povijesni jubilej umjesto ujedinjenja odražava duboke društvene podjele. Dok kritičari Trumpovu službenu proslavu u Washingtonu nazivaju kičastom i narcisoidnom paradom koja kroz projekt Freedom 250 i kršćanski nacionalizam pokušava revidirati povijest, ankete pokazuju golemu egzistencijalnu tjeskobu građana. Dok se službeni narativ fokusira na ideološki spektakl i umanjuje povijesne grijehe poput ropstva, kulturne institucije i muzeji pružaju tihi otpor, podsjećajući na kompleksnu stvarnost, pluralizam i izvorne težnje Deklaracije o neovisnosti. The Guardian, Index