Gubitak staničnog identiteta kao ključ starenja i put prema pomlađivanju - Monitor.hr
Benjamin Button na aparatima

Gubitak staničnog identiteta kao ključ starenja i put prema pomlađivanju

Španjolski biokemičar Juan Carlos Izpisua, suosnivač tvrtke Altos Labs, predstavio je teoriju prema kojoj starenje počinje nakon 30. godine kao “gubitak identiteta na staničnoj razini“. Taj se proces širi krvotokom i slabi otpornost na stres, a proteini povezani s njim snažni su pokazatelji rizika od smrtnosti. Kako bi preokrenuo taj proces, njegov tim razvija metodu djelomičnog staničnog reprogramiranja. Pokusi na miševima već su uspješno produžili životni vijek i obnovili oštećena tkiva bez nuspojava, a nova faza istraživanja fokusira se na obnovu doniranih ljudskih organa neprikladnih za transplantaciju. N1


03.10.2021. (19:00)

Život vječni kakvom se niste nadali

Biotehnologija u fokusu investitora – Nakon cijepljenja slijedi pomlađivanje

Nakon buma (dionica) ponajprije Pfizera/BioNTecha i Moderne zbog ekspresnog razvoja cjepiva protiv COVID-19 u žarište interesa ulagača i aktivista dospjele su još neke biotehnološke kompanije koje kotiraju na burzama, pa i tehnološki ‘startupovi‘ čije su ideje u povojima. Plešu po rubu tragajući za rješenjima koja vode u dugovječnost, ako ne i besmrtnost. Otkrivanje tajne gena i razvoj genske terapije danas je uobičajeno, a koliko su takva istraživanja donedavno bila intrigantna toliko je danas spektakularna potraga za lijekom protiv starenja. Za vječnim životom trenutačno je u potrazi i američka kompanija Altos Labs, a kao ulagač spominje se i Bezos. Oni razvijaju tehnologiju biološkog reprogramiranja – pomlađivanja stanica, što bi s vremenom poslužilo kao formula za produljenje ljudskoga života. Lider

08.09.2019. (23:30)

Osvit vječnog života

Znanstvenici uspjeli preokrenuti proces starenja

Mala klinička studija koju je predvodio genetičar Steve Horvath sa Sveučilišta u Kaliforniji pokazala je da je moguće preokrenuti biološku dob čovjeka. Kombinacijom hormona rasta i dvaju lijekova protiv dijabetesa uspjeli su podmladiti sudionike istraživanja za dvije i pol godine. Rezultat je iznenadio i znanstvenike, koji su očekivali usporavanje, ali ne i obrtanje biološkog sata.

22.11.2015. (08:00)

14.05.2015. (10:09)

Bez muke nema ljepote

Alati pomlađivanja – aktivnost, san i gladovanje

Hormon rasta ima jednu od ključnih metaboličkih uloga, jer potiče sagorijevanje masti i izgradnju mišićne mase, no nakon 30-tih lučenje hormona rasta naglo opada. U mnogim se zemljama hormon već primjenjuje kao ‘antiaging’ sredstvo, no treba znati da ga možemo i sami stimulirati – intenzivnim vježbanjem, snom i gladovanjem. Novi list