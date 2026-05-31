Benjamin Button na aparatima
Gubitak staničnog identiteta kao ključ starenja i put prema pomlađivanju
Španjolski biokemičar Juan Carlos Izpisua, suosnivač tvrtke Altos Labs, predstavio je teoriju prema kojoj starenje počinje nakon 30. godine kao “gubitak identiteta na staničnoj razini“. Taj se proces širi krvotokom i slabi otpornost na stres, a proteini povezani s njim snažni su pokazatelji rizika od smrtnosti. Kako bi preokrenuo taj proces, njegov tim razvija metodu djelomičnog staničnog reprogramiranja. Pokusi na miševima već su uspješno produžili životni vijek i obnovili oštećena tkiva bez nuspojava, a nova faza istraživanja fokusira se na obnovu doniranih ljudskih organa neprikladnih za transplantaciju. N1