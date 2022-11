Uskoro će biti raspisan natječaj za projektiranje prometnice

Godinama se priča o gradnji trećeg traka autoceste A-1, od Zagreba do Karlovca, a čini se da se uskoro kreće i u realizaciju. Projekt je najavljen na lokalnoj razini, u Skupštini Karlovačke županije, a za desetak dana HAC će raspisati natječaj za projektiranje prometnice. Nakon što se sagradi dionica od Zagreba do Karlovca, gradit će se i treći trak dionice – od Karlovca do Bosiljeva. Razmotrit će se i gradnja čvorova, odnosno novih izlaza s autoceste. Projekt bi obuhvatio rekonstrukciju dvaju najvažnijih i najvećih čvorova na dionici – Lučko i Karlovac – te gradnju izlaza Lišnica, čime bi izlaz na autocestu dobila Duga Resa (nakon izlaza Novigrad na Dobri i prije izlaza Bosiljevo 1), a gradio bi se i čvor Stupnik. Jutarnji