U ponedjeljak, 3. travnja, u 6 sati ujutro na snagu stupaju nove, u prosjeku 5 posto više cijene cestarine na dionicama kojima upravljaju Hrvatske autoceste (HAC), pa će tako, primjerice, vozači osobnih automobila koji putuju od Zagreba do Splita, odnosno od ulaza Lučko do izlaza Dugopolje umjesto 174 plaćati sedam kuna više – 181 kunu, na autocesti A1 od Zagreba do Zadra (izlaz Zadar 1) plaćati 121 umjesto 117 kuna, a do kraja autoceste, nadomak Ploča, odnosno do izlaza Čarapine 232 umjesto 223 kune. N1