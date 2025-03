Kad režeš granu na kojoj sjediš…

Prema posljednjoj anketi, SDP je pretekao HDZ, što je izazvalo nervozu u vladajućoj stranci. No, uzrok HDZ-ova pada nije jačanje SDP-a, već rastuće nezadovoljstvo građana inflacijom i porezom na nekretnine. Iako HDZ pokušava skrenuti pažnju na afere političkih protivnika, birači su na to oguglali. Najveći problem stranke je ekonomska situacija, a posebno udar na rentijersku klasu, koja čini velik dio njezina biračkog tijela. S obzirom na predstojeće lokalne izbore, unutar HDZ-a rastu tenzije, a loš rezultat mogao bi dovesti do unutarnjih previranja. Lider