Politička olimpijada: svi uzeli zlato, a nitko nije prvi

Selak Raspudić se uspjela ispred Hermana provući u drugi krug, no teško da može očekivati otvorenu podršku premijerove stranke u drugome krugu. Sučeljavanje Tomašević – Selak Raspudić uoči pripetavanja 1. lipnja teško da može išta previše promijeniti. Ivica Puljak može biti zadovoljan, no ne baš sasvim. Ima tijesnu prednost od 5 posto pred HDZ-om.D ok je SDP očekivao okretanje klatna ulijevo i val pobjeda na tragu Milanovićevog trijumfa na predsjedničkim izborima, zauzvrat su dobili to da su u dobrom dijelu velikih gradova ozbiljno podbacili. Zbog činjenica da je lokalna i regionalna samoupravo izrazito rascjepkana, pa svaka stranka može pronaći baš taj jedan grad koji joj je bio silno važan, sve (veće) stranke redovito proglase pobjedu. Međutim, pogled na izbornu geografiju otkriva da je Hrvatska (i dalje) u velikoj mjeri plava, odnosno HDZ-ova. Višeslav Raos za tportal.