Nije Posljednja večera, ali...

Osnivač Twittera Jack Dorsey prodaje svoj tweet, prvi tweet uopće, za 2,5 milijuna dolara. Prvi tweet prodaje se kao kripto art, digitalna umjetnost. Dorsey će novac konvertirati u bitcoin i donirati u humanitarne svrhe. Zanimljivo je da će tweet i dalje biti dostupan na internetu besplatno, pod pretpostavkom da ga Twitter ili sam Dorsey neće ukloniti. Novi list…

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006