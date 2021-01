Križarski ratovi komentatora članaka i urednika

“Zlatko Dalić je najmanje bitan u cijeloj priči. Nije poanta u tome je li on pravi izbor ili ne. Nije poanta je li Čačić trebao biti smijenjen ili ne, nije čak ni u tome je li on uopće ikad trebao biti izbornik. Poanta je u tome da smo svi taoci organizacije koju vode nestručni i nedemokratični, ali nadasve koristoljubivi i duboko kriminalizirani ljudi, koji su uz sve to još i loši đaci. Oni govore o zajedništvu, a na svakom koraku stvaraju i potiču podjele; govore o domoljublju, a misle samo na novac; govore o presumpciji nevinosti, a svakom prilikom u rekordnom roku optužuju i istovremeno osuđuju krivce. U rukama takvih likova i ovisna o njihovim budalaštinama sadašnjost je i budućnost hrvatskog nogometa”, piše Aleksandar Holiga. Telesport