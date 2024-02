Look, I'm Woody! Howdy, howdy, howdy!

Evo nama našeg vojnog roka nazad. Gledam što sve kombiniraju pa tako govore da bi vojni rok trajao 3 mjeseca, ročnici bi imali plaću 700 eura mjesečno i išao bi im radni staž za ta 3 mjeseca iliti 90 dana. Kako izbjeći 90 dana vojnog roka? Već vidim (Og portal):

– Halo!

– Halo

– Trebao bi gospodina poručnika Bezvoljkovca!?

– Bezvoljkovac na telefonu

– Vojnik Stražić ovdje!

– Reci Stražiću

– Otvorio sam bolovanje gospodine poručniče!

– Bolovanje?

– Točno gospodine poručniče!

– A služenje vojnog roka?

– Gospodine poručniče, vojni rok ni malo neće patiti

– Pojasni?

– Gledajte gospodine poručniče… za početak vojnog roka, idem 40 dana na bolovanje. Zatim, računam da će mi umrit baba, to mi je još 5 dana slobodno jer je baba daleko… krv ću dati, to je još 3 dana… već sam na 48 dana. Ženim se, još 3 dana… odma rastava, još 3 dana, to su već 54 dana. U 3 mjeseca ima 12 nedjelja, sve su neradne, to je već 66 dana a ostalo mi i 17 dana porodiljnog za dijete iz prvog braka i eto nas na 83 dana

– Stražiću… ispada da ćeš ti samo 7 dana guliti vojni rok

– Gospodine poručniče, pa što ću ja biti jedini koji nije bio 7 dana na redovnom dopustu?

– Stražiću… Plenković je za tebe goli kurac!

– Razumijem gospodine poručniče!!!