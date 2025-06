Humorom protiv surove stvarnosti

Dobar članak o povijesti, značenju i smislu Europskih prijestolnica kulture (European Capitals of Culture). Želja za povezivanjem jedan je od osnovnih motiva na temelju kojeg su 80-ih godina 20. stoljeća tadašnja grčka ministrica kulture Melina Mercury i njen francuski kolega Jack Lang, navodno čekajući na aerodromu svoj let, osmislili projekt Europske prijestolnice kulture. Naglasiti bogatstvo i različitost kultura u Europi, slaviti one dijelove kulture koje Europljani dijele, povećati svijest o pripadanju istom kulturnom krugu i njegovati doprinos kulture razvoju gradova… Novi list. Rijeka je EPK sljedeće godine.