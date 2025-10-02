Samo da imaš gdje prileći, na toplom

Hosteli: Ideja jeftinog prenoćišta za mlade koji putuju svijetom - Monitor.hr
Njemačka, 1909. Richard Schirrmann, učitelj i strastveni planinar, vodi grupu učenika kroz seoski kraj kad ih iznenadi oluja. Sklanjaju se u seosku školu i Schirrmann doživi prosvjetljenje: što kada bi postojala posebna mjesta gdje bi mladi mogli jeftino prenoćiti dok istražuju svijet? Tako se rodila ideja hostela, odnosno Jugendherberge, omladinskog prenoćišta. Nije bilo glamurozno, ali bila je to revolucija u pristupu putovanjima. Prvi službeni hostel Schirrmann otvara 1912. u dvorcu Altena u Westfaliji. Rani hosteli bili su spartanski i disciplinirani. Putnici su imali policijski sat, obavljali su kućanske poslove i često spavali u odvojenim spavaonicama po spolu. Vodili su ih volonteri, a glavna publika bili su učenici i mladi radnici. U neku ruku, hosteli su bili križanac između školske ekskurzije i samostana. No pružali su mladima prvi organizirani, cjenovno pristupačan način da vide svijet izvan svojih sela i gradova. Under Dream Skies


