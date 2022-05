To se samo glasna manjina čuje

Danas su u Zagrebu održani prosvjedi za zabranu pobačaja, kao i protuprosvjed na kojem se branilo pravo žena na pobačaj. Prosvjed “Za život, obitelj i Hrvatsku”, koji traži zabranu prava na pobačaj ženama, krenuo je s Tomislavovog trga, uz pratnju policije i zaštitara, do Jelačićevog trga na kojem putu je ispred njih stala protuprosvjednica s gitarom koju je policija privela (uskoro još jednu), došlo je i do naguravanja suprostavljenih skupina, no sve je prošlo bez većeg incidenta. Pokazalo se da je prva privedena Dunja Ercegović, pjevačica što nastupa pod imenom Lovely Quinces; obje su puštene nakon nekoliko sati. Organizator kaže da je na ovom skupu bilo 12 tisuća, Index piše o 2 tisuće, T-Portal nešto više od tisuću, a HRT govori o 15.000 ljudi na Trgu (live bend svirao pobožne pjesme). Protuprosvjed “Obrani pravo na izbor”, koji brani pravo na pobačaj, održan je na obližnjem Strossmayerovom trgu, s 300-tinjak ljudi, kažu da se protive neokonzervativnim inicijativama te da je “samo u sekularnoj državi ravnopravnost moguća i nećemo natrag na ilegalni pobačaj”. 24sata