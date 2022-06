Sluškinjina priča

Njemački dužnosnici kažu kako sve veći broj trudnih imigrantica plaća njemačkim muškarcima da se predstavljaju kao očevi njihove djece kako bi se kvalificirali za prebivalište. Njemačka televizijska kuća RBB pronašla je do 700 slučajeva samo u Berlinu. Došlo je do povećanja zahtjeva za azil od trudnica iz Vijetnama, Afrike i Istočne Europe. Neke trudne imigrantice su izvijestile da su platili lažnim očevima i odvjetnicima oko 5.000 eura da bi dobili registrirano očinstvo. Jednom kada se to učini, beba automatski postaje njemačkim državljaninom i majka ima pravo na ostanak. BBC