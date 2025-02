Petkom se bojkotiralo, a ostale dane - gužve

Svatko tko nešto prodaje, idu osnove makroekonomije, pokušat će za to dobiti najbolju, odnosno najvišu moguću cijenu na tržištu. Ako potražnje ima, cijena je opravdana; ako potražnje nema, cijena pada jer je tržište nije ‘blagoslovilo‘. To je ekonomija, budalo. I, zaista, tu se nema što prigovoriti, riječ je o poznavanju makroekonomije za čvrstu dvojku na fakultetu. Moj je problem, doduše, sljedeći: kako se onda isti ti ljudi koji su jučer tumačili da agregatna potražnja mora pasti kako bi rast cijena, riječju inflacija, usporio danas hvataju za glavu zbog bojkota trgovaca? Široki bojkot, naime, upravo je to – organizirano i masovno smanjenje potražnje. Upravo ono ‘što je doktor savjetovao‘. Ili nije? Bilo to smanjenje potražnje rezultat dogovora ili individualnog djelovanja, za inflaciju je zapravo potpuno nevažno; važan je ishod, a to je smanjena potražnja. Usput budi rečeno, bojkot je također, što se prikladno zaboravlja, legitimno tržišno ponašanje. Vanja Figenwald za Lider.