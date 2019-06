“Ja sam prvo običan fizički radnik, pa poljoprivrednik, prodavač, ekonom, menadžer s radnim vremenom 24 sata dnevno 7 dana tjedno, a to se ne vidi u financijama, uvijek smo negdje oko nule” kaže Marjan Krebs iz OPG-a Krebs iz Međimurske županije koji kaže da su on i supruga uložili 500.000 kuna ušteđevine da bi proizvodili meso i povrće, ali da ne uspijevaju jer da “kupca zanima samo cijena, nije bitno da li je to svježe ili ukusno”. Od države ne mogu dobiti poticaje jer nemaju dovoljno zemlje, kredit tkđ. ne mogu dobiti – “netko radi u firmi i ima godišnji promet na tekućem računu 40.000 kuna, njega se u banci cijeni i može dobiti kredit, a OPG sa 100.000 kuna je ‘nesiguran’ i ne može dobiti ništa” – a kod prodaje se pojavljuje i problem dostave jer je neke općine ne dozvoljavaju, neke ne znaju kako to regulirati, neke računaju 50 kuna po danu po selu, neke bi računale po dužini ulica… Slobodna Dalmacija