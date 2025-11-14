U SAD s nostalgijom

Reportedly leaked Croatia kits by Nike. This is not official..what do you think? pic.twitter.com/WoABD9d3IH — Ante (@AnthonyZoric) November 13, 2025



Nova garnitura hrvatskog nogometnog dresa za Svjetsko prvenstvo 2026. trebala bi unijeti značajne promjene u odnosu na protekle dizajne, podsjećajući na kultni prvi dres iz utakmice sa SAD-om 1990. godine. U dizajn bi se navodno mogli uključiti i glagoljični znakovi, iako još nije poznato gdje. Drugi dres trebao bi ostati plav s manjim kvadratićima. Očekuje se da će ovo biti posljednji dres pod Nikeovom markom, budući da HNS-u na kraju prvenstva istječe ugovor s dosadašnjim sponzorom, a nagađa se da će sljedeći tehnički partner biti Adidas. Index