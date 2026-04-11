Znanost blista, perilica vrišti

Švicarski znanstvenici razvili su biobateriju od gljivica koja ne koristi struju za punjenje, već hranjive tvari. Napravljena pomoću 3D printa i potpuno biorazgradiva, sastoji se od kvasca i krembjelkaste raznocijevke, koje zajedno proizvode električnu energiju. Iako trenutno ne može napajati veće uređaje, dovoljna je za senzore i istraživanja u udaljenim područjima. Nakon upotrebe jednostavno se razgradi. Znanstvenici nastavljaju istraživanja kako bi povećali njezinu učinkovitost i trajnost – a tko zna, možda ćemo jednog dana hraniti telefone umjesto da ih punimo. tportal