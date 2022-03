Brodovi u boci

U pandemiji se potrošnja smanjuje slijedeći pad proizvodnje, pa je promjena u razini cijena mala ili čak izostaje ili drugačije rečeno inflacija se ne ubrzava. U slučaju ratne krize, inflacija se ubrzava jer je to način da se potrošnja uskladi sa proizvodnjom. Ovo je slično naftnoj krizi iz 70-ih godina prošlog stoljeća. Koja je okončana intervencijom monetarnih vlasti, velikim povećanjem kamatnih stopa, što je dovelo do recesije u razvijenim zemljama, a do mnogo veće krize u manje razvijenim, a posebno u socijalističkim zemljama, sa dalekosežnim posljedicama. Jedno je dakle pitanje koliko će rat koštati, to je taj pad ponude, to jest proizvodnje, a drugo što će monetarne vlasti učiniti kako bi se umirila inflacija, to je pitanje usklađivanja potrošnje, sa stagnantnom ili čak sa privredom u recesiji – piše Vladimir Gligorov za Peščanik.