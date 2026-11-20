Deprivacija u silaznoj putanji
Hrvatska ima 75.000 jako siromašnih. Prije ulaska u EU bilo ih je 300.000
Prema podacima Eurostata za prošlu godinu, tešku materijalnu i socijalnu deprivaciju (nedostatak najmanje 7 od 13 osnovnih životnih potreba) iskusilo je 6,3 % stanovnika EU-a. U Hrvatskoj je taj udio pao na 2 % (oko 75.000 ljudi), što je pad od 75 % u odnosu na 2009. godinu (14,3 %, blizu 300.000 ljudi) i najveći napredak u cijeloj Uniji. Ispod nas je od susjeda samo Slovenija (1,9 %), dok su najlošije Rumunjska (16,8 %) i Bugarska (15 %). Prosjek EU-a pao je s 8,9 % na 6,3 %. Danica