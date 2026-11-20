Svjetska banka izvijestila je ovoga tjedna o očekivanjima da će pandemija COVID-19 u ekstremno siromaštvo gurnuti od 88 do 115 milijuna ljudi, a moglo bi ih biti i do 150 milijuna do 2021. Također se predviđa 7 % ekstremno siromašnih do 2030. S obzirom na gopodarske prilike, ovaj bi val mogao zahvatiti i ljude u gradovima, a ne samo ruralnim područjima kako je uobičajeno Predsjednika Svjetske banke, David Malpass, smatra da će zemlje nakon pandemije biti primorane pripremiti se za novi oblik gospodarstva te omogućiti kapitalu, radnoj snazi, vještinama i inovacijama prelazak u nova poduzeća i sektore. N1