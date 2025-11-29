Hrvatska kinoteka dobiva zamah: više novca, više restauracije i put prema osamostaljenju - Monitor.hr
Filmska baština u HD-u, institucije još u SD-u

Hrvatska kinoteka dobiva zamah: više novca, više restauracije i put prema osamostaljenju

Vlada je odobrila financiranje Hrvatske kinoteke od 2026. do 2028., osiguravši 2,16 milijuna eura za tehničku opremu i digitalnu restauraciju, čime se obnova filmova gotovo udvostručuje. Plan uključuje i osamostaljenje Kinoteke te novu kinodvoranu s oko 70 mjesta. Stručnjaci upozoravaju da glavni problem ostaje neriješen – Kinoteka i dalje djeluje unutar Hrvatskog državnog arhiva, što ograničava upravljanje pravima, prijave na europske fondove i razvoj publike. Osamostaljenje vide kao nužan korak prema modernom sustavu zaštite i prezentacije filmske baštine. Nacional


