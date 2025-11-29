Filmska baština u HD-u, institucije još u SD-u

Humoristični dokumentarac o dvanaest sjedokosih prijateljica koje po prvi puta vide more idući će petak (20.10.) biti premijerno prikazan u zagrebačkoj Kinoteci.

Dokukomedija ‘Funne: Djevojke koje su sanjale more’ nastala je u talijansko-hrvatskoj koprodukciji, režirala ga je Katia Bernardi, a digla je cijelu Italiju na noge, oduševila je i publiku Festivala Mediteranskog filma u Splitu te Pulskog filmskog festivala, a na projekciji će gostovati i producentica filma Vanja Jambrović.

U općini mirnog talijanskog gradića Daonea u brdima Južnog Tirola okuplja se Društvo starijih – Circolo koje predvodi neumorna 71-godišnja Erminia. Uz podršku svojih dviju prijateljica, Jolande i Armide, Erminia članicama predlaže da za jubilarnu dvadesetu godišnjicu Društva sve zajedno otputuju na more. Ovo naizgled obično ljetovanje, daleko je od toga. Naime, većina Funni (stari talijanski naziv za „djevojke“) nikada nije vidjela beskrajno plavetnilo. Pokoja ga se bakica jedva sjeća iz svoje mladosti, ali njih čak osam – more su do sada samo sanjale.

Kreće duhovita pustolovina u kojoj nekoliko starica mora prikupiti novac za put do obale. Do sredstava pokušavaju doći na različite načine, od pečenja kolača, urnebesnog poziranja za kalendar, do hvatanja u koštac s modernim načinima reklamiranja i promocije – Facebookom i crowdfundingom.

Međusobna prepucavanja, duhoviti komentari i nesvakidašnje situacije obilježili su film. Talijanski humor, kakav znamo iz njihove duge tradicije komedija, ovaj netipični dokumentarac ističe kao laganu, zabavnu priču s izvrsnim, karizmatičnim protagonisticama koje dokazuju da za ostvarenje snova nikada nije kasno.