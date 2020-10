Mladima savjetujemo da počnu vrlo automatski sustavno odvajati za mirovinu, sa svojim prvim poslom, s prvom plaćom – savjetuje Andrea Lučić, Udruga Mala akademija financija. Poručuje ona mladima da upravo u dvadesetima i ranim tridesetima odlučuju kakvu kvalitetu života će imati u trenutku umirovljenja. Predlaže da se odvaja 10 do 20 posto od plaće, a ako to nije moguće onda “mali iznos koji god to iznos bio, važno je da se krene rano”. HRT…