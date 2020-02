Hrvatska pošta ima novu opciju slanja paketa – iz poštanskog ureda u poštanski ured, znatno jeftinije, a obavijest da je paket stigao dobije se SMS-om (može i obavijest o prispjeću pošilje). Cijene: slanje paketa mase do 2 kg od jednog do drugog ureda košta 18 kuna, paket mase do 5 kg je 20 kuna, paket do 10 kg dođe 23 kune, paket mase do 15 kg je 30 kuna, a paket mase do 20 kg košta 33 kune. Garantiraju da paket stiže za 48 sati. Usluga vrijedi za 860 poštanskih ureda. Poslovni