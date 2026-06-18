Hrvatska u "Digitalnom desetljeću" EU: Imamo žicu, ali nemamo kliker - Monitor.hr
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Mrežni div, tehnološki patuljak

Hrvatska u “Digitalnom desetljeću” EU: Imamo žicu, ali nemamo kliker

Iako Hrvatska ubrzano razvija fiksnu i mobilnu mrežu, njezino gospodarstvo opasno kaska za EU prosjekom. Najveća kočnica su mala i srednja poduzeća koja presporo usvajaju umjetnu inteligenciju i računalstvo u oblaku, što ruši domaću konkurentnost. Sustav e-Građani napreduje, no poslovne i prekogranične digitalne usluge te birokracija i dalje šepaju. Dodatno, zbog nedostatka kapitala u kasnijim fazama razvoja, već godinama nema novih tehnoloških jednoroga nakon Infobipa i Rimca. Unatoč osiguranih 2,4 milijarde eura za transformaciju, država i industrija moraju hitno pretočiti napredna rješenja u svakodnevno poslovanje. Lider


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Rad kao dijeljenje

MAZ: Nema sindikata na freelance platformama

“Platforme uspostavljaju vlastita pravila, vlastito zakonodavstvo i vlastitu distribuciju kapitala. Nikakvih radnih prava nema, samo ‘slobodan’ ugovor (za čije izvršenje ili penale kod neizvršenja jamči platforma). Jer svatko je tamo sam za sebe, sam protiv svih drugih, natječući se za novi posao i klijenta. I tko će ih zapravo regulirati? Nacionalne države? Europa? I za koliko godina? I dok se digitalni radnici u tradicionalnim sektorima počinju sindikalno organizirati, npr. u novinarstvu i medijima, a isto je i s Uber taksistima, nije zabilježen slučaj sindikalnog organiziranja na ‘freelance’ platformama, niti je jasno kako bi on trebao izgledati”, piše MAZ o budućnosti rada u digitalnoj ekonomiji.