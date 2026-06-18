Mrežni div, tehnološki patuljak
Hrvatska u “Digitalnom desetljeću” EU: Imamo žicu, ali nemamo kliker
Iako Hrvatska ubrzano razvija fiksnu i mobilnu mrežu, njezino gospodarstvo opasno kaska za EU prosjekom. Najveća kočnica su mala i srednja poduzeća koja presporo usvajaju umjetnu inteligenciju i računalstvo u oblaku, što ruši domaću konkurentnost. Sustav e-Građani napreduje, no poslovne i prekogranične digitalne usluge te birokracija i dalje šepaju. Dodatno, zbog nedostatka kapitala u kasnijim fazama razvoja, već godinama nema novih tehnoloških jednoroga nakon Infobipa i Rimca. Unatoč osiguranih 2,4 milijarde eura za transformaciju, država i industrija moraju hitno pretočiti napredna rješenja u svakodnevno poslovanje. Lider