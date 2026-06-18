Mrežni div, tehnološki patuljak

“Platforme uspostavljaju vlastita pravila, vlastito zakonodavstvo i vlastitu distribuciju kapitala. Nikakvih radnih prava nema, samo ‘slobodan’ ugovor (za čije izvršenje ili penale kod neizvršenja jamči platforma). Jer svatko je tamo sam za sebe, sam protiv svih drugih, natječući se za novi posao i klijenta. I tko će ih zapravo regulirati? Nacionalne države? Europa? I za koliko godina? I dok se digitalni radnici u tradicionalnim sektorima počinju sindikalno organizirati, npr. u novinarstvu i medijima, a isto je i s Uber taksistima, nije zabilježen slučaj sindikalnog organiziranja na ‘freelance’ platformama, niti je jasno kako bi on trebao izgledati”, piše MAZ o budućnosti rada u digitalnoj ekonomiji.