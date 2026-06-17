Vratili nam za 2018. s kamatama

Hrvatska u napetoj utakmici izgubila od Engleske na startu Svjetskog prvenstva - Monitor.hr
18.06. (00:01)

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Hrvatska u napetoj utakmici izgubila od Engleske na startu Svjetskog prvenstva

U Dallasu je odigrana prva utakmica naše reprezentacije, koja se nalazi u skupini L još s Ganom i Panamom (FIFA)… Hrvatska je izašla u sastavu: Livaković – Šutalo, Vušković, Gvardiol – Stanišić, Modrić, P. Sučić, Perišić – Mario Pašalić, Baturina – Musa, naši protivnici: Pickford – James, Stones, Konsa, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane (tportal)

  • Engleska je povela u 11. minuti nakon ponovljenog jedanaesterca. Livaković je prvi obranio, ali VAR kaže da se pomaknuo s crte. Strijela je bio Harr Kane. No, u 36. minuti stiže im odgovor, nakon sjajne akcije za 1:1 zabija Baturina. Veselje nije dugo potrajalo, Kane je precizan s glavom za 2:2 u 42. minuti. No, Musa u nadoknadi uzvraća za 2:2 (Index) Sve najvažnije trenutke, pogotke i prilike, pogledajte OVDJE. Englezi su krenuli furiozno u drugo poluvrijeme, Bellingham je zabio već u 47. minuti. Englezi zaključili utakmicu u 86. minuti pogotkom Rashforda. Index
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