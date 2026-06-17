Danas (09:00)
Da ste gotovi do ponoći
SP: Večeras od 22h igraju Hrvatska i Engleska
- Hrvatska će zaigrati u 5-4-1 formaciji, Vjerojatni sastav: Livaković – Šutalo, Vušković, Gvardiol – Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić – Sučić, Baturina – Musa (Sportske, tportal)
- Luka Ivanušec ističe Bukaya Saku kao najveću opasnost, dok Englezi, predvođeni Thomasom Tuchelom, u zadnji čas mijenjaju ozlijeđenog Livramenta s Chalobahom (Index)
- Francuski sudac Clément Turpin sudit će prvu utakmicu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske, a unatoč tome što slovi za jednog od najboljih europskih sudaca, iza sebe ima nekoliko kontroverzi (BBC), ukoliko Englezi kiksaju, mogli bi okriviti njega (Net)
- U ukupno 9 međusobnih ogleda od 2004. godine, Engleska je uspješnija s 5 pobjeda, dok je Hrvatska slavila 3 puta, uz jedan remi. Engleska u tim susretima prosječno postiže 2,1 gol po utakmici, a Hrvatska 1,3. obje reprezentacije imaju po dvije pobjede, no Engleska prima znatno manje golova (0,4 po meču) u odnosu na Hrvatsku (1,8). Ipak, Hrvatska u zadnje vrijeme igra efikasnije utakmice s većim ukupnim brojem golova (AI Score)
- Igra se na najvećem NFL stadionu u Arlingtonu kod Dallasa (Sport klub)
- Teksaška policija napravila je posebne preporuke za hrvatske navijače koji će bodriti “Vatrene” u Dallasu, posebno se tiče alkohola i kanabisa (Jutarnji)