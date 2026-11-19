Od silikonske doline do zagrebačke Unske
Hrvatska ulazi u europsku mrežu za poluvodiče: FER vodi novi centar kompetentnosti CROCCS
Na zagrebačkom FER-u predstavljen je Hrvatski centar kompetentnosti za poluvodiče (CROCCS), čime je Hrvatska postala dio europske mreže od 30 povezanih centara utemeljene na Zakonu o čipovima. Uz FER, u projektu sudjeluju brojni domaći instituti i fakulteti, a potpisan je i memorandum o suradnji sa Slovenijom i Slovačkom. Glavni cilj centra je potaknuti razvoj i dizajn čipova te olakšati pristup znanju i testiranjima malim i srednjim poduzećima. Iako mnoge domaće tvrtke već koriste poluvodiče, tek se dvije bave njihovim dizajnom, pa CROCCS predstavlja ključan iskorak za jačanje hrvatske pozicije na ovom unosnom tehnološkom tržištu. Lider