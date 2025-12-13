Samo nam još astronauti fale
Hrvatska jača europsku svemirsku suradnju i priprema nacionalnu svemirsku strategiju
Na FER-u u Zagrebu održan je znanstveni kolokvij o europskim svemirskim perspektivama s ciljem jačanja hrvatske svemirske znanosti i međunarodne suradnje. Hrvatska trenutačno sudjeluje u više od 50 projekata koje financira ESA te priprema nacionalnu svemirsku strategiju za sljedeću godinu. Iako raspolaže malom, ali stručnom istraživačkom zajednicom i rastućim sektorom, svemirski potencijal zemlje još nije dovoljno prepoznat. Italija, kao ključni partner, pruža važan primjer razvoja i ulaganja. HRT