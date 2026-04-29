Bravo, naši!

Hrvatski AI alat HERRO omogućuje najtočnije čitanje ljudskog genoma dosad
Istraživači s FER-a i singapurskog instituta GIS razvili su HERRO, inovativni AI alat za preciznu rekonstrukciju ljudskog genoma. Projekt, predvođen profesorom Milom Šikićem i Dominikom Stanojevićem, omogućuje do stokratno veću točnost čitanja DNK fragmenata uz značajno niže troškove. Objavljen u prestižnom časopisu Nature, alat uspješno rekonstruira čak i najzahtjevnije kromosome (X i Y) bez prekida. Ova suradnja s Oxford Nanopore Technologies postavlja nove standarde u personaliziranoj medicini i razumijevanju nasljednih bolesti, dokazujući da hrvatska pamet diktira tempo svjetske bioinformatike. HRT