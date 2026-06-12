I kazne se mogu prekvalificirati

Ministar pravosuđa Damir Habijan i ministrica zdravstva Irena Hrstić predstavili su tri smjera zakonskih izmjena potaknutih ubojstvom maturanta Luke Milovca u Drnišu. Ključne promjene uključuju uvođenje instituta doživotnog zatvora kao alternative za dugotrajni zatvor te redefiniranje sigurnosnog nadzora nakon odslužene kazne. Najveći je novitet poseban zakon, temeljen na njemačkom modelu, koji omogućuje smještaj društveno opasnih osoba s nasilnim elementima ličnosti u nove, posebne ustanove. Ondje će, nakon procjene stručnjaka i odluke suda, moći boraviti sve dok predstavljaju prijetnju, a mjera će se moći primijeniti i na trenutne zatvorenike. Jutarnji, Index