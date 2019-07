Hrvatski avanturisti, među kojima je Oleg Maštruko, u ekspediciji na jugu Afrike

Krugovi, odnosno segmenti života su: što voliš, u čemu si dobar, za što možeš biti plaćen te što svijetu treba… Sigurno ima stvari za koje bi mogao biti plaćen a koje su i izvan lijevog i gornjeg kruga, no dok mogu raditi ono što volim i u čem sam dobar, i od toga zaraditi, zbog čega bi tražio nešto u čemu ću biti plaćen, a to raditi loše i bez ljubavi? I sad, dolazimo do onog problematičnog – desnog kruga. Koji kaže: što svijetu treba. I zaista – što svijetu treba?