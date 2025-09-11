Hrvatski drugi mirovinski stup pod povećalom: ulaganja, rizici i prijepori - Monitor.hr
Danas (11:00)

Drugi stup ili drugi promašaj – mirovine na dugom štapu

Hrvatski drugi mirovinski stup pod povećalom: ulaganja, rizici i prijepori

Rasprava o drugom mirovinskom stupu u Hrvatskoj ponovo se zaoštrava. Kritičari poput Ivana Lovrinovića ističu da fondovi sve više ulažu u inozemstvo, čime se potiču strane, a ne domaća ekonomija, dok radnici i dalje snose rizik. On model naziva „casino-ekonomijom“ u korist stranih banaka. Damir Bakić iz Možemo! pak smatra da problem nije u samom konceptu, nego u lošoj izvedbi i nedovoljnoj isplativosti mirovina. Većina građana i dalje preferira povratak u prvi stup, a država se nalazi između skupog održavanja i mogućnosti nacionalizacije. DW


