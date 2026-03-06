Ružička i Prelog bili bi ponosni

Hrvatski znanstvenik dr. Igor Rončević predvodio je tim sa Sveučilišta u Manchesteru koji je sintetizirao jedinstvenu “polu-Möbiusovu” molekulu. Riječ je o strukturi čiju je kompleksnu topologiju i ponašanje 32 elektrona bilo nemoguće precizno modelirati klasičnim računalima zbog eksponencijalnog rasta podataka. Koristeći kvantni hardver, tim je potvrdio neobičnu orbitalnu strukturu, čime je u praksi dokazana vizija Richarda Feynmana o simulaciji prirode kvantnim alatima. Iako stručnjaci raspravljaju o apsolutnoj “kvantnoj nadmoći”, rad objavljen u časopisu Science predstavlja povijesni iskorak u molekularnoj topologiji i budućnosti kemije. Index