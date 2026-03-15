Hrvatski kemičar stvorio prvu polu-Möbiusovu molekulu koja bi mogla pomoći razvoju kvantnih tehnologija
Danas (11:00)

Kad se molekula odluči ponašati kao matematički trik

Međunarodni tim predvođen hrvatskim kemičarom Igorom Rončevićem stvorio je novu molekulu polu-Möbiusove topologije, strukturu za koju se prije smatralo da ne može postojati. Molekula je nastala uklanjanjem atoma klora iz prekursora pomoću tunelirajućeg mikroskopa, što je izazvalo uvijanje njezine strukture. Posebnost je u tome što elektroni u njoj imaju neobičan put kretanja, pa je za povratak na početnu točku potrebno čak četiri “kruga”. Otkriće omogućuje manipuliranje topologijom molekula i moglo bi doprinijeti razvoju kvantnih tehnologija i jedno-molekularne elektronike. Za Index je otkrio kako je u znanosti prije moguće uspjeti vani – ipak smo mala zemlja, a znanost međunarodna djelatnost. Vrhunska svjetska sveučilišta od svojih znanstvenika traže više, ali im i daju više…


Slične vijesti

06.03. (22:00)

Ružička i Prelog bili bi ponosni

Hrvatski kemičar pomoću kvantnog računala ukrotio “nemoguću” molekulu

Hrvatski znanstvenik dr. Igor Rončević predvodio je tim sa Sveučilišta u Manchesteru koji je sintetizirao jedinstvenu “polu-Möbiusovu” molekulu. Riječ je o strukturi čiju je kompleksnu topologiju i ponašanje 32 elektrona bilo nemoguće precizno modelirati klasičnim računalima zbog eksponencijalnog rasta podataka. Koristeći kvantni hardver, tim je potvrdio neobičnu orbitalnu strukturu, čime je u praksi dokazana vizija Richarda Feynmana o simulaciji prirode kvantnim alatima. Iako stručnjaci raspravljaju o apsolutnoj “kvantnoj nadmoći”, rad objavljen u časopisu Science predstavlja povijesni iskorak u molekularnoj topologiji i budućnosti kemije. Index