Kad se molekula odluči ponašati kao matematički trik

Međunarodni tim predvođen hrvatskim kemičarom Igorom Rončevićem stvorio je novu molekulu polu-Möbiusove topologije, strukturu za koju se prije smatralo da ne može postojati. Molekula je nastala uklanjanjem atoma klora iz prekursora pomoću tunelirajućeg mikroskopa, što je izazvalo uvijanje njezine strukture. Posebnost je u tome što elektroni u njoj imaju neobičan put kretanja, pa je za povratak na početnu točku potrebno čak četiri “kruga”. Otkriće omogućuje manipuliranje topologijom molekula i moglo bi doprinijeti razvoju kvantnih tehnologija i jedno-molekularne elektronike. Za Index je otkrio kako je u znanosti prije moguće uspjeti vani – ipak smo mala zemlja, a znanost međunarodna djelatnost. Vrhunska svjetska sveučilišta od svojih znanstvenika traže više, ali im i daju više…