Hakeri u bijelim kutama
Hrvatski znanstvenik Igor Štagljar u timu koji je otkrio “Ahilovu petu” najsmrtonosnijeg raka mozga
Međunarodni tim predvođen hrvatskim biologom Igorom Štagljarom otkrio je novu metu za liječenje glioblastoma, agresivnog raka mozga. Znanstvenici su uočili da protein CLIC1 djeluje kao električni prekidač koji povezuje glavne zapovjednike tumora (EGFRvIII i OSMR) i omogućuje im nekontroliran rast. Pomoću vlastite MaMTH tehnologije mapirali su komunikaciju unutar stanica, a uklanjanjem proteina CLIC1 taj se sustav potpuno raspada. Istraživači su već razvili eksperimentalno pametno protutijelo koje na miševima uspješno i selektivno zaustavlja širenje tumora, što otvara vrata novim, preciznim personaliziranim terapijama za ljude. Index