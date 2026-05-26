Hakeri u bijelim kutama

Hrvatski znanstvenik Igor Štagljar u timu koji je otkrio “Ahilovu petu” najsmrtonosnijeg raka mozga

Međunarodni tim predvođen hrvatskim biologom Igorom Štagljarom otkrio je novu metu za liječenje glioblastoma, agresivnog raka mozga. Znanstvenici su uočili da protein CLIC1 djeluje kao električni prekidač koji povezuje glavne zapovjednike tumora (EGFRvIII i OSMR) i omogućuje im nekontroliran rast. Pomoću vlastite MaMTH tehnologije mapirali su komunikaciju unutar stanica, a uklanjanjem proteina CLIC1 taj se sustav potpuno raspada. Istraživači su već razvili eksperimentalno pametno protutijelo koje na miševima uspješno i selektivno zaustavlja širenje tumora, što otvara vrata novim, preciznim personaliziranim terapijama za ljude. Index


04.12.2020. (15:30)

Svim sredstvima

Lauc kontra Štagljara i Đikića, Štagljar odgovara: ukopao si se u živo blato

Igor Štagljar nas je u travnju upozoravao da će nam se ‘ublažavanje mjera obiti i glavu’, no mi smo tada već proveli prve analize i znali smo da s dolaskom proljeća opada učestalost pojave teškog oblika COVID-19. Stvarnost je to potvrdila i čitavo ljeto smo mogli biti poprilično opušteni… Nije u pravu Ivan Đikić kada kaže da je fake news što sam ljeti govorio da nije loše što je dio populacije prebolio COVID-19 tijekom ljeta, objavio je na Facebooku Gordan Lauc (T-portal). Ubrzo je uslijedio odgovor Igora Štagljara: Sve više izgledaš i zvučiš kao poduzetnički lobist među znanstvenicima, to je sasvim legitimno, ali onda nemoj više pred javnosti glumiti znanstvenika niti sjediti u znanstvenom savjetu (Jutarnji).

04.10.2020. (22:30)

Odlijev mozgova

Znanstvenik Igor Štagljar u Nedjeljom u dva

Poznati znnstvenik Igor Štagljar u NU2 komentirao je onkološku situaciju u svijetu i istaknuo da se moramo vratiti liječenju karcinoma jer nam u suprotnom slijedi onkološka pandemija. S timom istražuje novi serološki test koji će iz kapljice krvi pokazati je li netko bio u kontaktu s virusom SARS-CoV-2, a nezadovoljan je položajem znanstvenika u Hrvatskoj te nalašava kako je znanost u Kanadi izgrađena na temeljima meritokracije. Povratak znanstvenika u Hrvatsku vidi kroz ulaganje te navodi da bi se mnogi vratili da u njih ulože barem pola sredstava kao vani. HRT

 

20.08.2020. (14:30)

Double trouble

Štagljar: Nikada nije bilo važnije cijepiti se protiv gripe

“Moramo spriječiti pojavu gripe, a to ćemo moći samo ako se cijepimo. Cjepivo je efikasno u 50 posto slučajeva, tako da ako za 50 posto možemo smanjiti dolazak pacijenata onda samo već napravili jako puno. Moj savjet svima je da se cijepe ove jeseni protiv gripe, to ću preporučiti i svim svojim članovima obitelji“ rekao je znanstvenik Igor Štagljar Večernjem. Nošenje maski preporuča – “svi bi trebali biti puno odgovorniji i staviti maske na lice da spriječimo porast infekcija, pogotovo kada nam dolaze hladniji dani i kada ćemo provoditi više vremena u zatvorenim prostorima“.

19.05.2020. (17:30)

A da mi njih sve stavimo na Goli otok!?!

Štagljar: Malo sam zabrinut oko dolaska turista, ali moramo od nečega živjeti

Moram priznati da me malo strah što će biti kad dođu svi ti turisti izvana koji sad donose u Hrvatsku svoje vlastite viruse, svoje vlastite mikrobe – rekao je hrvatski znanstvenik Igor Štagljar, ali dodao – Hrvatska mora od nečega živjeti, ne možemo zatvoriti državu zauvijek. Preporuča ljudima da nose maske ako idu među veće mase jer su populacije koje su nosile maske bile puno uspješnije u borbi protiv koronavirusa. Štagljar sa svojim timom razvija test na koronu koji će koštati nekoliko dolara i moći će ga se napraviti iz kapljice krvi. N1

07.04.2020. (19:30)

Kad ono pada Uskrs 2021.?

Đikić: Otkažite planove za 2020.

Čak i kad se broj novozaraženih slučajeva počne smanjivati nije gotovo niti možemo znati kad će biti – poručuju Ivan Đikić i Igor Štagljar, prenosi Slobodna. Realno je očekivati da će se za nekoliko tjedana s padom broja zaraženih ukinuti pojedine mjere, ali do potpune otvorenosti granica prema drugim državama kao prije koronakrize, neće doći još mjesecima. Neće biti moguće vratiti na normalu dok se neki lijek ne pronađe ili dok se ne razvije cjepivo što će biti za najmanje godinu dana.

27.06.2019. (16:30)

Rak se upeca na loš mamac

Hrvatski znanstvenik Igor Štagljar: Rak nije zapisan u genima, 40 posto tumora može se izbjeći zdravijim životom

Želimo li biti zdravi, definitivno moramo paziti kako se hranimo i kako živimo – kaže u intervjuu Slobodnoj Štagljar, koji radi na sveučilištu u Torontu, a u Split je došao na MedILS-ovu konferenciju o raku. “Na naše zdravlje uvelike utječe hrana, piće, zrak koji udišemo, razni oblici zračenja kojima se izlažemo. Od 30 do čak 35 posto [uzroka karcinoma] leže u lošoj prehrani, a bitni uzročnici su i pušenje, pretilost, alkohol. A o piću bolje i da ne govorim, jer građani u državama Zapada u prosjeku jednu trećinu svojih dnevnih kalorija unose iz pića!”.

04.01.2018. (17:09)

Znanstvenik Ivan Đikić o lijeku za rak pluća kojeg je najavio hrvatski znanstvenik iz Toronta Igor Štagljar: Radi se o inhibitoru tirozinskih kinaza koji ima svoje registrirano ime u farmaceutskoj industriji i pripada većoj grupi lijekova koji se već koriste u liječenju tumora pluća

03.01.2018. (10:01)

Kronični nedostatak lijeka

Hrvatski profesor iz Toronta: Lijek za rak pluća spreman

Lijek za rak pluća spreman je za upotrebu i počet ćemo ga primjenjivati i u Hrvatskoj i Kanadi – rekao je za HTV dr. sc. Igor Štagljar, profesor s odjela za biokemiju i medicinsku genetiku na sveučilištu u Torontu. Kaže da u njegovom laboratoriju proučavaju i lijekove protiv karcinoma gušterače, prostate i karcinoma dojke. Objašnjava da cilj nije pobijediti karcinom, nego doći do toga da ga možemo tretirati kao kronične bolesti. HRT

20.06.2015. (11:35)

Molekula realnosti

‘Povratak u Hrvatsku za mene bi bio nazadovanje’

“Srce sve više vuče u domovinu, ali ne mogu se trajno vratiti. Svaki povratak bio bi nazadovanje u znanstvenom smislu jer bih se morao boriti sa znanstvenim strukturama, zavidnim ljudima i kočenjima. A znanost nema kočenja niti ima političku stranku, što je u Hrvatskoj, nažalost, vrlo važno”, govori u intervjuu za Jutarnji jedan od vodećih molekularnih biologa u svijetu, Igor Štagljar, profesor u Centru za istraživanje života “Terrence Donnelly” Sveučilišta Toronto, koji je u Splitu organizirao međunarodnu biomedicinsku konferenciju na Mediteranskom institutu za istraživanje života (Medils).