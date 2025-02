Možda vojne odjeće?

U zaštitnom kišobranu NATO-a za Europu postoje nedostaci koji bi trebali biti uklonjeni sustavom protuzračne obrane European Sky Shield Initiative (ESSI -Europski nebeski štit), koji je Njemačka pokrenula prošlog listopada. Tada je 15 zemalja na marginama sastanka NATO-a u Bruxellesu potpisalo deklaraciju o namjeri uspostavljanja europske protuzračne obrane. Pored Njemačke to su: Belgija, Bugarska, Estonija, Finska, Velika Britanija, Latvija, Litva, Nizozemska, Norveška, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Češka i Mađarska. Kasnije su se pridružile Danska, Švedska, Austrija i Švicarska. Francuska, Italija i Poljska još nisu pristupile inicijativi. Pariz je kritizirao planove kupovine tehnologija iz Izraela i SAD-a. Cilj ESSI-ja je nabava obrambenih sustava kratkog, srednjeg i dugog dometa kako bi se mogle spriječiti sve prijetnje iz zraka. U tu svrhu se postojeći sustavi zaštite trebaju zamijeniti modernima kao što je IRIS-T. S pomoću IRIS-T moguća je obrana od raketa, krstarećih projektila, dronova, aviona i helikoptera na udaljenosti do 40 kilometara i na visini do 20 kilometara. Cijena po komadu: oko 145 milijuna eura. Deutsche Welle