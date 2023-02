Nije više sve-mir

Na Dalekom istoku ne smiruju se reakcije nakon što je Japan prošlog tjedna objavio novu vojno-sigurnosnu strategiju i izdvajanje nevjerojatnih 320 milijardi američkih dolara za naoružavanje. Posljednja od takvih reakcija stigla je iz Sjeverne Koreje koja je japanski plan nazvala “ozbiljnom prijetnjom” međunarodnom miru, ali i poručila da je spremna na “stvarnu akciju”. “Japan je usvajanjem nove obrambene strategije, u kojoj se navode i kapaciteti za pokretanje preventivnih napada protiv drugih zemalja, stvorio ozbiljno sigurnosno stanje”, priopćio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova u Pjongjangu. A što to konkretno planira vlada premijera Fumija Kishide? U pet bi se godina, među ostalim, domogli projektila kojima bi u dometu imali Kinu, a svoju vojsku iz do sada obrambene preobrazili bi u silu sposobnu za udare i eventualni trajni sukob. Sve bi to u konačnici dovelo do toga da Zemlja Izlazećeg Sunca postane treća vojna sila na svijetu, odmah iza SAD-a i Kine. Slobodna