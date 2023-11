Premija koja uključuje robota

Privatizacija Croatia osiguranja mogla bi se naći pod istragom Državnog odvjetništva, naime izvješće Državne revizije [pdf] upozorava kako Vlada u donošenju odluke nije konzultirala Sabor. “Croatia osiguranje prodano je za 905 milijuna kuna. Ako bismo to uspoređivali s vrijednosti jedne druge osiguravateljske tvrtke koja se u to vrijeme baš prodavala, a koja je beznačajna po tržišnom udjelu, i koja je poslovala s gubitkom, a CO nikada nije poslovala s gubitkom, utvrđuje se da je 8,5 puta jeftinije prodano CO”, kaže HDZ-ov Goran Marić, te traži da se odluka o prodaji ukine. HRT, Index