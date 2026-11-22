Da kasnije možeš trošiti lovu iz HIR-a
Iduće godine stiže Hrvatski investicijski račun: ulaganje do 250.000 eura bez poreza na pojedinačne transakcije
Vlada je u saborsku proceduru uputila prijedlog Zakona o hrvatskom investicijskom računu, koji stupa na snagu 1. siječnja 2027. godine. Porezni rezidenti moći će otvoriti jedan takav račun te samostalno ili putem posrednika ulagati u dionice, obveznice i fondove na tržištima EU-a, EGP-a i OECD-a, bez plaćanja poreza pri svakoj transakciji i reinvestiranju. Životni limit uplata iznosi 200.000 eura, uz dodatnih 50.000 eura ako pet godina nema isplata. Cilj je potaknuti ulaganje građana i olakšati pristup kapitalu poduzetnicima. Popis ovlaštenih banaka i društava vodit će Hanfa. Index
- Toni Milun, poznati financijski edukator u objavi od ljeta pozdravlja uvođenje HIR-a ističući da će biti posebno koristan za one koji ulažu kratkoročno, primaju dividende ili koriste kamatonosne proizvode poput Flexible računa na Revolutu i Trading 212. Također napominje da će se postojeća imovina moći prenijeti na HIR, čime će se izbjegavati porez pri budućoj prodaji. Poslovni