Malo matematike, strategije i taktike... i da vidimo tko zna kuhati kavu!

Današnje video igre naprednije su od svojih prethodnica u svakom pogledu, od samog iskustva igranja do mehanike i grafike. To je odlična stvar za sve njihove ljubitelje, ali ima i nekih negativnih strana. Prije svega, instalacije su postale komplicirane i pretjerano duge, a same video igre teže i po nekoliko stotina GB. Od samog preuzimanja igre putem interneta ako nemate disk do instalacije, očekuje vas dug proces na kojeg možete potrošiti i sate. Dodatno tome, igre za „mainstream“ platforme kao PlayStation i PC danas mogu koštati pozamašnu svotu novca radi ogromne količine radnih sati uloženih u njihovu izradu. Srećom, postoji puno igrica koje ne zahtjevaju instalaciju i koje možete zaigrati u svega par klikova.

Igre koje možete igrati direktno u internet pregledniku

Online casino igre jedan su od primjera igara koje ne zahtijevaju instalaciju. Bilo da se radi o ruletu, blackjacku, online slotovima ili video pokeru, sve je osmišljeno tako da se lako koristi, brzo uči i pokreće direktno iz internet preglednika. Da, treba vam samo mobitel i internet veza. Vrijeme učitavanja ovisi o brzini interneta, ali obično ne traje više od minute. Svaki bolji casino uz igre nudi i neku vrstu pomoćnog sadržaja pa dok čekate učitavanje igre u jednom tabu, u drugom možete savjete kako igrati rulet ili vijesti vezane uz najnovije promocije i bonuse. To je još jedna od prednosti igranja u pregledniku.

Iako vam se možda čini da igra „bolja“ ili „kvalitetnija“ ako se instalira na uređaj, to nije točno. Instalacija neće pomoći da vam iskustvo bude kvalitetnije. Štoviše, može samo oduzeti dragocjeno vrijeme koje biste mogli iskoristiti za igranje. U današnje vrijeme kada su ljudi postali svjesni i osjetljivi na svoju internet privatnost, brojni odbijaju instalirati bilo što na svoje računalo ili mobitel.

Flash je mrtav, kako onda igrati igre u pregledniku?

Točno, Flash tehnologija nekoć je bila glavni pokretač igara u pregledniku. Pa iako je službeno Flash „mrtav“, neke od Flash klasika i dalje možete pronaći i igrati dan danas. No kako je ova nekoć vrlo popularna tehnologija istisnuta iz više razloga, njezino mjesto preuzeo je HTML5. Vama kao korisniku sasvim je svejedno što se „vrti“ u pozadini igre. Bitno da radi kako je zamišljena, a moderne igre u pregledniku ničime ne zaostaju za svojim Flash prethodnicama.

Instant igre na Google Playu

Još jedan način igranja bez instalacije je Instant Apps, odnosno Google Play Instant. Google je, nakon mnogo špekuliranja i nagađanja od strane javnosti i novinara, prošle godine predstavio Google Instant Apps na Trgovini Play koja dopušta igranje određenih igrica na Android uređajima bez da ih morate preuzeti ili instalirati. To uveliko ubrzava proces, naročito ako ste u gužvi i želite na kratko samo nešto odigrati. Ovdje se zapravo radi o „skraćenoj“ verziji igara kako biste ih mogli isprobati prije preuzimanja pune verzije. Ponekad je to upravo ono što nam treba da samo vidimo sviđa li nam se igra uopće i vrijedi li je instalirati. Kako stvar zapravo funkcionira? Bez ulaženja u previše tehničkih detalja, kada odaberete neku igru, Google šalje određene podatke na vaš mobitel koji zatim „otključavaju“ pristup igri. Bez instalacije, čekanja i preuzimanja. Instant Apps treba otključati u postavkama, što je vrlo jednostavno. Samo treba omogućiti Google Play Instant u postavkama korisničkog računa. Treba napomenuti da se određeni podaci ipak pohranjuju na vaš mobitel, ali njih je opet vrlo jednostavno izbrisati. Sve što trebate je na uređaju otvoriti Postavke, zatim otići na Aplikacije, odabrati aplikaciju s popisa i očistiti njezine podatke.