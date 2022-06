Dobrodošli u paralelni univerzum istine. To je mjesto gdje su nesuglasice o zajedničkoj stvarnosti uzrokovale širenje i jačanje podjela širom SAD-a, u kojem se nekoć cijenjeni autoriteti – profesori, znanstvenici, novinari, političari i drugi – sada sumnjiče da izokreću činjenice kako bi progurali svoje radikalne agende. (…) „Dakle, ako ne vjerujete medijima i ne vjerujete vladi i ne vjerujete poslodavcu i možda ne vjerujete susjedima, kome možete vjerovati?“, nastavlja Zuckerman. „Odgovor je: vjerujete ljudima na internetu koji dijele iste poglede na stvari kao i vi.“ (…) „Volimo misliti da činjenice vode do uvjerenja, ali zapravo, uvjerenja utječu na to kako pristupamo činjenicama“, objašnjava Brian Schaffner, profesor građanskih studija na Sveučilištu Tufts u SAD-u. „Kada ljudi već vjeruju u nešto, to što im pokažete činjenicu nužno ne pomaže jer oni žele gledati u tu činjenicu kroz prizmu onoga u što vjeruju.“ Al Jazeera