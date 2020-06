HDZ: ne pitaj, zna se

Najprije ograda. Politika ponovo postaje debilna, tako da se premišljamo da li da linkamo na ovo, ali dobar trač je dobar trač. Večernji list za vikend je na naslovnici objavio tekst s naslovom ‘Beljak: SDP je nudio koaliciju i Mostu’, a tu informaciju su u posljednja dva dana redom demantirali iz SDP-a (Bernardić na fejsu capslock: “LAŽ!”) i Mosta, a posljednji se javio šef HSS-a Krešo Beljak. Beljak je maloprije na Twitteru napisao kako koalicija nikad nije vodila pregovore s Mostom te da on to nikad nije ni izjavio. No, Večernji list maloprije je objavio audio snimku iz koje se vrlo jasno čuje kako šef HSS-a zbilja priča o zajedničkoj koaliciji protiv HDZ-a te da eksplicitno spominje dogovore s Mostom… Telegram