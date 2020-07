Andreju s ljubavlju

Povodom 20. obljetnice svoga djelovanja GONG-a, u četvrtak 13. travnja 2017. u Studentskom centru u Zagrebu održat će se regionalna konferencija „U potrazi za Građankom/Građaninom vremeplov aktivističkih i umjetničkih praksi“ i večernji kulturni program.

Konferenciju će nakon pozdravnih govora Suzane Jašić i Nenada Zakošeka u ime GONG-a otvoriti interaktivni performans “Never Again. Never. Again?” bosanske umjetnice Elme Selman.

Navečer, u 19h slijedi otvorenje izložbe „Otpor, pokret, promjena: fragmenti aktivističkih i umjetničkih praksi od kasnih 80-ih“ u organizaciji udruge KURZIV i kustosice Martine Kontošić. Izložba će biti otvorena od 13. do 22. travnja. Uz fragmente dokumentacije različitih aktivističkih borbi, na izložbi će biti predstavljeni umjetnički radovi Nike Autor, Igora Grubića, Adele Jušić, Siniše Labrovića, Vladimira Miladinovića, Albina Muje, Miroslava Stojanovića, dokumentacija radova Sanje Iveković te film Nataše Nelević i grupe umjetnica. Postojećim radovima u predvorju kina SC bit će pridružene tri nove produkcije, odabrane kroz natječaj Zaklade Solidarna i udruga KURZIV, Domino i GONG-a – radovi Ivane Armanini “Zidovi”, Jasne Žmak “Ja sam budućnost” i performans “Never again. Never. Again?” Elme Selman koji će nakon izvedbe postati fizičkim dijelom izložbe.

U 20h u polukružnoj dvorani Teatra&TD slijedi izvedba monodrame „Postdiplomsko obrazovanje“ Vilima Matule i Siniše Labrovića u režiji Borne Armaninija uz glazbu Igora Pavlice,a u 21h počinje Glazbena aktivistička slušaonica Ilka Čulića koja će prerasti u party, tulum, žurku i dernek.