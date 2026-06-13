Kamera koja akciju znači

Insta360 je lansirao Luna Ultra, ručnu stabiliziranu kameru razvijenu s Leicom, kao izravnog konkurenta DJI Osmo Pocketu. Uređaj se ističe dvostrukim sustavom kamera: glavnom s 1-inčnim senzorom i telefoto kamerom s 3x optičkim zumom. Podržava snimanje u 8K rezoluciji (30 FPS) te 4K do ultra-brzih 240 FPS. Ključni adut je odvojivi 2-inčni dodirni zaslon koji služi kao daljinski upravljač do 20 metara udaljenosti. Kamera nudi bateriju za četiri sata rada, 47 GB interne memorije i napredne video profile, a stoji 729 eura. Bug