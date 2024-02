Dva sata propagandnog programa

Ni SAD ni EU više nisu spremni i ne mogu financirati Ukrajinu u dosadašnjem obimu, a stanje na bojištu je takvo da niti jedna strana ne može ostvariti značajna napredovanja. Ukrajinske snage ne da nisu stigle ni do Azovskog mora ni do Melitopolja, već nisu uspjele doći niti do Tokmaka koji je na pola puta do Melitopolja. Suočen s gorkom istinom neuspjeha predsjednik Zelenski okrenuo se kritiziranju svih, od zapadnih saveznika pa do običnih Ukrajinaca kojima nije do borbe. Umjesto nove pomoći Washington je počeo pritiskati Zelenskog da pristane na mirovne pregovore i okončanje rata. Procjene su da će Putin vrlo rado pristati na okončanje rata ili barem primirje jer u ožujku naredne godine ima predsjedničke izbore. Ni Putin nema puno izbora. Ispregovarati nekakav mirovni sporazum i za domaću javnost proglasiti pobjedu. Potom vratiti ruske vojnike u vojarne i krenuti u predizbornu kampanju. Mario Galić za Index