Krleža je uvijek dobar izbor

Tiha, patnička i molećiva. Jedna od najdivnijih, najtankoćutnijih i najpotresnijih skladbi ove, ali i ne samo ove godine. Još jedno veliko majstorstvo Michaela Stipea, ali i braće Dessner i Bon Ivera koji, jer imaju mnogo toga zajedničkog, već duže vrijeme gaje međusobnu naklonost i želju za suradnjom. Mislim da bi sličnim putem trebali poći i pomalo dezorijentirani The National, a bit će zanimljivo čuti tko će sve i u kakvim pjesmama, uz Michaela Stipea u “No Time For Love Like Now”, osvanuti na drugom albumu “kolektiva” Big Red Machine. Piše Aleksandar Dragaš za Jutarnji list