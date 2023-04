Žao mi ih je, ali morali su otići...

Štakori su, pokraj ljudi, najgora vrsta životinja po pitanju utjecaja na ekosustav. Na jednom su otoku kod Australije brojne rijetke vrste doveli pred izumiranje, no sada je ta situacija pod kontrolom, a otok je gotovo bez glodavaca. Na otok su stigli pobjegavši s napuštenog broda i od tada su postali problem za lokalno stanovništvo, ali i za cijeli ekosustav na otoku. Najefektivnija metoda njihovog uklanjanja, ona s postavljenim zamkama s otrovom na otoku, nije išla baš glatko. Trebalo je uvjeriti stanovništvo da je to najbolje rješenje problema, uz preventivnu zaštitu ptica i drugih životinja, od kojih su mnoge morale biti držane u zatvorenom neko vrijeme kako se one ne bi otrovale. Metoda se na kraju isplatila i cijeli projekt je bio uspješan. Brzina oporavka iznenadila je mnoge. National Geographic