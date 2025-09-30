Dok mačke gledaju televiziju na trosjedima

Štakori preplavljuju gradove diljem svijeta - Monitor.hr
Štakori preplavljuju gradove diljem svijeta

Urbani rodentolog Bobby Corrigan koji je čitav život posvetio proučavanju štakora, tvrdi da uzrok problema leži i u klimatskim promjenama. Iako na porast broja štakora utječu naš apetit za brzom hranom, rjeđi odvoz smeća i građevinski radovi, Corrigan ističe da su više temperature ključan faktor. Njegova studija, objavljena ove godine u časopisu Science Advances, analizirala je 16 gradova i pokazala jasnu vezu. U gradovima koji su zabilježili veći porast temperature, zabilježen je i veći porast aktivnosti štakora. U Washingtonu je taj porast iznosio gotovo 400%, u San Franciscu 300 %, a u New Yorku 160 %. “Gradovi koji su s vremenom doživjeli veći porast temperature zabilježili su veći porast broja štakora”, zaključak je studije. Štakori ne hiberniraju, pa ih hladnoća može ubiti ili smanjiti broj legla, no toplije zime omogućuju im nesmetano razmnožavanje. Štakori su iznimno plodni. Ženka godišnje ima oko šest legla s do 12 mladih, koji postaju spolno zreli već nakon devet tjedana. To znači da samo dva štakora u jednoj godini mogu stvoriti više od 1000 potomaka. Index / BBC


